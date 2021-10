Fondazione Mariani, nuovi progetti per i 20 anni del Centro per le malattie mitocontriali

26 ottobre 2021 a

Con oltre trent'anni di attività dedicati alla Neurologia infantile a livello nazionale e internazionale, la Fondazione Mariani presenta oggi, martedì 26 ottobre, nuovi progetti e celebra i 20 anni del suo Centro di ricerca per le Malattie mitocondriali pediatriche, presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano (sede Milano Bicocca). Nel corso della mattinata si ripercorreranno le tappe di Fondazione Mariani, nata a Milano nel 1984, che fin dagli esordi ha considerato l'Istituto Neurologico Besta quale interlocutore privilegiato per far nascere la Neurologia pediatrica che all'epoca della fondatrice non esisteva ancora.

Partecipano Lodovico Barassi e Maria Majno, rispettivamente presidente e vicepresidente di Fondazione Mariani (FM); Luisa Bonora, vicepresidente e nipote della fondatrice di FM Luisa Mariani; Andrea Gambini, presidente della Fondazione Besta; Eleonora Lamantea, ricercatrice e Barbara Garavaglia, direttrice del Centro Fondazione Mariani (FM) per le Malattie mitocondriali pediatriche che quest'anno celebra il suo ventennale. Vent'anni di studi ed esperimenti che hanno consentito al Centro di offrire eccellenza nella ricerca e nella diagnosi, per decifrare le malattie neurologiche rare nonché per trovare migliori terapie farmacologiche per i piccoli pazienti. "Possiamo senz'altro dire di essere entrati nella fase di next generation anche per le nostre attività: abbiamo infatti a disposizione apparecchiature che ci consentono di analizzare fino a 300 geni alla volta, velocizzando i risultati - dice Barbara Garavaglia, direttrice del Centro - Sappiamo quanto sia importante dare un nome alle malattie. Il nostro obiettivo è offrire prospettive reali alle famiglie impegnandoci nella messa a punto di terapie sia di tipo genico che farmacologico efficaci per i pazienti".

Ad oggi sono oltre 300 gli studi scientifici pubblicati negli ultimi 20 anni dal Centro FM per le Malattie mitocondriali pediatriche per studiare patologie genetiche rare, malattie che raggruppano forme molto eterogenee e causate da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri: un contributo fondamentale per la ricerca, grazie al quale il Centro FM è riuscito a "dare un nome alla malattia" in circa il 40% dei casi. "Incrementare quello che stiamo già facendo, costruire un futuro innovativo, è il modo migliore per dare continuità al generoso gesto della fondatrice, Luisa Mariani, che scelse di destinare il suo patrimonio alla costituzione di un ente al servizio dei bambini con patologie neurologiche - dichiara Lodovico Barassi, presidente di Fondazione Mariani - Le nuove strategie prevedono il potenziamento e aumento dei Centri FM dedicati a specifiche patologie neurologiche e la creazione di cinque Reti FM per lo sviluppo di piattaforme-registri multicentrici per gruppi di patologie". In prospettiva, nel futuro del Centro Fondazione Mariani, ci si attende un aumento dello score diagnostico. Inoltre, grazie alle nuove tecniche di biologia cellulare, sarà possibile mettere a punto delle terapie sia di tipo genico che farmacologico, per poter finalmente arrivare a terapie efficaci per questi piccoli pazienti.

