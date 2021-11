Reddito di cittadinanza, figuraccia M5s: "Con un cacciavite". Ecco come i romeni tenevano in pugno i Caf

13 novembre 2021 a

a

a

Come facevano i romeni a ottenere il reddito di cittadinanza? Presto detto: con la minaccia e le estorsioni. È capitato a un Caf milanese che ha tentato di ribellarsi. "Sia io che il mio titolare ci siamo rifiutati. Dopo qualche giorno, giovedì 8 luglio, all'apertura mattutina del patronato abbiamo trovato la serranda divelta e l'insegna sfilata dalla sua sede". L'operatore - spiega Il Giorno - non ha voluto violare la legge e avviare le pratiche a beneficio senza alcun requisito per ottenere il sussidio. grillino con le conseguenze prima citate.

"E il governo mette un miliardo in più?". Reddito grillino, l'ultima truffa: Meloni durissima contro Draghi

Si tratta infatti di vere e proprie "condotte minacciose" da parte della banda di truffatori al centro dell'inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dal pm di Milano Paolo Storari, che ha portato a 16 arresti. In totale i romeni avrebbero intascato illegalmente oltre 20 milioni di euro, grazie ad alcuni operatori che presentavano le domande all'Inps in cambio di soldi sottobanco. E se si rifiutavano, ecco le minacce e le violenze. "La Stelica (uno degli arrestati, ndr) ha iniziato a urlare nella sua lingua rumena e ad insultare tutti in ufficio dove c'erano anche altri clienti - ha raccontato alla Gdf l'uomo, J.C.C. - il mio capo l'ha invitata ad andare via".

Reddito di cittadinanza, il video con cui i romeni umiliano l'Italia: che fine fanno i nostri soldi, Di Maio sotterrato

Finita qui? Neanche per sogno: un giorno "un rumeno di circa 30 anni, alto, grosso, palestrato e con tatuaggi sulle braccia mentre mi insultava vidi che aveva in tasca un cacciavite con il manico nero - ha spiegato il testimone - io avevo paura e tremavo. Il mio capo gli diceva che non si poteva fare e lui continuava a urlare, sbattere per aria le sedie dell'ufficio, dare pugni violenti sulla scrivania. Ha fatto tutto questo per circa un'ora e mezza e si è calmato solo quando il mio capo ha ceduto". Questo il meccanismo usato dai romeni per intascare i soldi degli italiani senza averne diritto.

Video su questo argomento "Il reddito di cittadinanza? Ecco cosa ha svelato": parla il presidente dell'Inps

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.