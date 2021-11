No Green pass, il blitz a Milano: usano i turisti come scudo, alta tensione in pieno centro

27 novembre 2021 a

Ennesimo sabato di proteste contro il green pass in Italia, il 19esimo per la precisione. Inizialmente a Milano si sono presentati in poche decine in piazza Fontana, con le forze dell'ordine pronte a blindare la piazza e a impedirne l'accesso. Nel frattempo - come riporta il Giornale - all'Arco della pace era in corso un sit-in con alcune centinaia di persone che ripetevano frasi contro il pass e contro il governo Draghi soprattutto. In piazza del Duomo, invece, si sono radunate diverse centinaia di persone, che per passare la barriera dei poliziotti si sono mescolate tra i turisti presenti a Milano.

Poco dopo le forze dell'ordine hanno impedito ai manifestanti di camminare in corteo e poi sono iniziate le identificazioni. La maggior parte di loro, comunque, non indossava la mascherina. A un certo punto, però, alcuni No green pass sono riusciti a rompere il presidio e a dirigersi verso via Torino, con un corteo poi arrivato fino alle Colonne di San Lorenzo. Alla fine, la polizia ha bloccato i manifestanti all'altezza del Museo Diocesano. E ci sarebbe stato almeno un fermo.

Altre proteste si sono verificate poi a Trento e a Roma. Nel primo caso c'erano un centinaio di no vax e di no Green pass, che in un secondo momento sono diventati più di 2mila. Flop, invece, nella Capitale: è saltata la fiaccolata contro i vaccini e il certificato organizzata sui social. Si è presentata solo qualche persona: tutti subito identificati dalla polizia presente.

