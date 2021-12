Milano, l'ex Covid Hotel in fiamme: incendio davanti alla Stazione centrale, chi c'era dentro

09 dicembre 2021 a

I vigili del fuoco sono intervenuti all'hotel Michelangelo nei pressi della stazione Centrale di Milano per un incendio. L'hotel era tra quelli adibiti a Covid hotel nella prima fase dell'emergenza. L'albergo è disabitato e al momento in cui le fiamme sono divampate c'erano solo otto operai, tutti sono riusciti ad uscire incolumi dalla struttura.

Sul posto, dopo l'allarme dato alle 13:45, sono giunte numerose squadre dei pompieri. L'edificio non ha subito gravi danni. Le fiamme si sono sviluppate nella tromba di uno degli ascensori che ha sostanzialmente causato un effetto 'canna fumaria'. Si è così verificata un'alta colonna di fumo nero visibile da alcuni chilometri, ma i vigili del fuoco hanno avuto ragione in tempi brevi delle fiamme. La strada, adiacente a piazza Luigi di Savoia, è stata chiusa dalla Polizia Locale.

A dare l'allarme, verso le 14, sono stati proprio gli operai che erano al lavoro nell'albergo. Stando alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, l'incendio sarebbe avvenuto in una camera al primo piano al cui interno sono in corso dei lavori. E' rimasto coinvolto un edificio, fra i più alti del quartiere, in cui sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione. sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, due autoscale e un carro soccorso. Molte persone si sono radunate nei pressi delle vie coinvolte dal rogo, incuriositi dal trambusto.

