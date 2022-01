Elena Cattaneo, la senatrice a vita aggredita in stazione: rapinata e scaraventata a terra, ricoverata

19 gennaio 2022 a

a

a

Aggredita la senatrice a vita Elena Cattaneo, che è stata rapinata, spintonata e sbattuta a terra alla stazione Centrale di Milano. Secondo quanto è stato riferito dalla polizia, la Cattaneo stava camminando lungo il passaggio che conduce dalla linea verde alla gialla della metropolitana, che si incrociano proprio in stazione, quando ha realizzato che una donna le stava sfilando il portafogli dalla borsa.

A quel punto la senatrice a vita ha provato ad opporsi al tentativo di rapina, e per tutta risposta è stata spintonata in modo violento e sbattuta a terra. La borseggiatrice è riuscita a fuggire, mentre Elena Cattaneo è stata portata al Cto per una contusione alla gamba

Secondo le descrizioni, la ladra sarebbe di un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Al vaglio degli investigatori le immagini di sicurezza a circuito chiuso, che potrebbero servire ad identificare la borseggiatrice. La rapina è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, tra le 9 e le 10 del mattino. Elena Cattaneo appartiene al gruppo parlamentare del senato Per le Autonomie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.