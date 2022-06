Sesto San Giovanni, 19enne uccide il padre: "Fatto a pezzi", cos'ha scatenato l'orrore

12 giugno 2022 a

"Ho ucciso mio padre, venite". Un ragazzo di 19 anni ha telefonato intorno alle 9 al 112, dando inizio all'orrore di Sesto San Giovanni. La comunità del popoloso Comune alle porte di Milano è sconvolta dalla storia del giovane, che avrebbe problemi psichici: nella casa in cui viveva in via Saint Denis 9 i carabinieri accorsi sul posto hanno infatti trovato l'assassino in stato di choc, mentre il cadavere del padre, 57 anni, era in camera da letto. Il figlio l'ha letteralmente fatto a pezzi. Secondo una vicina di casa, testimone, l'avrebbe addirittura decapitato. Sul posto ci sono i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo di Milano, per effettuare i rilievi in attesa dell'arrivo del medico legale.



Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio risalirebbe alla giornata di sabato, o comunque alle ultime 24 ore. Il figlio ha sezionato il cadavere in più parti e poi ha telefonato ai carabinieri. Il 19enne, scrive il Corriere.it, "risulta essere in cura da anni, fin da bambino, per problemi psichiatrici gravi". Il padre lavorava come bancario e viveva insieme al figlio, mentre la madre, di origini ecuadoriane, risulta residente in Alto Adige.

