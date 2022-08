Salvini, "ecco l'Italia Made in Pd": bottigliate tra la gente, chi sono questi tre

20 agosto 2022 a

a

a

La maxi-rissa avvenuta in via Lecco, in zona Porta Venezia a Milano, non è sfuggita a Matteo Salvini. La serata di venerdì 19 agosto è stata a dir poco “movimentata” a causa di alcune persone che hanno scatenato una rissa per motivi ancora tutti da chiarire: a sedare gli animi ci hanno pensato le forze dell’ordine, che hanno arrestato un somalo di 32 anni e un eritreo di 26, entrambi con precedenti penali contro la persona e per droga.

“Milano - ha commentato Salvini - un somalo, un eritreo e un sudanese si prendono a bottigliate in mezzo alla gente. Due hanno precedenti per droga, l’altro aveva droga all’arresto. Benvenuti nell’Italia sicura e accogliente Made in Pd. Il 25 settembre si vota Lega e si cambia musica: chi sbaglia paga”. La terza persona coinvolta, un sudanese di 32 anni, è stato denunciato in stato di libertà: sono tutti accusati di rissa aggravata.

Bimbo investito e ucciso a Milano. Il padre sotto choc: chi era il pirata alla guida

Sempre in materia di immigrazione, Giorgia Meloni ha invece segnalato quanto accaduto a Conegliano: “Un gruppo di immigrati semina il panico scontrandosi con le forze dell’ordine e spaventando i passanti. Non è accettabile - ha tuonato la leader di Fratelli d’Italia - con noi più risorse per donne e uomini in divisa e maggiore presidio del territorio: la sicurezza sarà al centro dell’azione di governo”.