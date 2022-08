Bruno Danovaro salva due donne aggredite: come riduce i balordi a mani nude

22 agosto 2022 a

Una scena di degrado in pieno giorno, a Milano. Due ragazze sono state aggredite da due balordi in zona Lambrate e solo l'intervento di un "angelo custode", Bruno Danovaro, le ha salvate. Una coincidenza fortunata e incredibile, perché il passante non è uno qualunque: 54 anni da compiere a ottobre, è un campione di arti marziali, esperto di judo, pugilato, karate e jujitsu, con 113 vittorie di fila in carriera e ancora in formissima in quanto persona trainer.

La scena si è svolta in piazza Leonardo da Vinci, davanti alla sede del Politecnico, con due uomini di 25 anni "scalzi e ubriachi" hanno avvicinato due ragazze. "Ho visto i due, che sono sempre in zona. Vivono su una panchina e danno fastidio, lanciano bottiglie. Si sono avvicinati alle ragazze e hanno iniziato a parlare insieme. All'inizio ridevano. Poi uno - spiega Danovaro a Leggo - ha messo le mani addosso a una di loro. Le ragazze hanno iniziato a gridare e loro le hanno strette".

Immediato l'intervento di Danovaro, a mani nude: "Li ho tolti di dosso alle ragazze e li ho sbattuti a terra, così sono potute scappare. Poi li ho fotografati con il telefonino. Loro hanno imprecato e intanto se ne sono andati con tutta calma alla panchina che hanno scelto come casa". "Faccio quello che posso ma non voglio passare per giustiziere - sottolinea -. Non lo sono e non voglio sostituirmi alla forza pubblica. Ma è un disastro. C'è una baby gang in zona, ci sono tre o quattro spacciatori che ormai vivono in piazza, giorno e notte. La situazione sta diventando pesante". L'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, intende proporlo per l'Ambrogino d'Oro.