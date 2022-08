Giorgia Meloni, la candidata di FdI contro Fiano del Pd: scelta clamorosa

22 agosto 2022 a

Sfida suggestiva e dall'alto valore politico a Sesto San Giovanni, popolosa cittadina alle porte di Milano. Giorgia Meloni ha scelto di candidare al collegio uninominale di Lombardia 4 per il Senato Isabella Rauti, personalità storica della destra italiana. La 60enne è infatti figlia dell'ex segretario del Movimento Sociale Italiano Pino Rauti, uno dei padri fondatori della destra nata dalle ceneri della Seconda guerra mondiale, nonché ex moglie dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. La Rauti sarà capolista di Fratelli d'Italia e se la vedrà direttamente con Emanuele Fiano, uno dei big del partito a Milano e in Parlamento, che ha fatto della lotta al fascismo (di ieri e, presunto, di oggi) una delle cifre del suo impegno politico e delle sue apparizioni in tv. Roba d'altri tempi, insomma, nella ormai ex Stalingrado d'Italia, un tempo inespugnabile roccaforte del Partito comunista prima, Pds, Ds e Pd poi, da contrapporre alla più "frivola" e socialisteggiante Milano.

La Meloni candidata contro il big del Pd: "botto" nelle liste, chi rischia la faccia





Sempre in Lombardia, la leader Meloni è la capolista nel plurinominale per la Camera nel primo collegio della circoscrizione Lombardia 1, seguita dal coordinatore milanese Stefano Maullu, da Lucrezia Mantovani e da Lorenzo Malagola. L'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti corre da capolista nel secondo collegio di Lombardia 1. Nel primo collegio della circoscrizione Lombardia 3 il capolista è Andrea Tremaglia, nipote dell'ex ministro Mirko. Nei collegi uninominali l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato corre in provincia di Milano, Tremonti a Milano centro, Marco Osnato nel collegio che comprende il nord di Milano e Paola Frassinetti a Monza. Al Senato invece, nell'uninominale Ignazio La Russa è candidato in provincia di Milano (Lombardia 5), l'ex ministro Giulio Terzi di Sant'Agata a Milano e Daniela Santanchè nel collegio Lombardia 11. Nel plurinominale al Senato, nella circoscrizione Lombardia 1 il capolista è Alessio Butti, davanti a Nicola Caruso, Rosario Mancino e Cristina Cattaneo. In Lombardia 2, il collegio di Milano, il capolista è La Russa seguito da Santanchè, Sandro Sisler e Paola Mancini. Santanchè è anche capolista per il Senato nella circoscrizione Lombardia 3.