Immigrati clandestini alla stazione di Lampugnano: come ci fregano

Un traffico di decine di immigrati clandestini verso tutta Europa gestito tranquillamente via pullman, dal cuore di Milano. Le telecamere di Striscia la notizia si appostano alla stazione di Lampugnano, uno dei principali hub di autobus e corriere per l'estero di Milano.

Max Laudadio, storico inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, ha scoperto che i gruppi di persone che organizzano questi viaggi irregolari sono diversi. E il reportage da questa vera e propria terra di nessuno è sconcertante.





"Non essendo un pubblico ufficiale, l'autista non è in grado di capire se il documento è vero o irregolare", spiega a Striscia un titolare di compagnia di pullman. Il prezzo per avere documenti falsi e poter arrivare fino a Parigi superando il confine senza incappare nei controlli alla frontiera, spiega un ragazzo a un complice di Laudadio, è di appena 250 euro. "Il giorno della partenza, basta che mi chiami 10 minuti prima".

E il gioco è fatto. Il tutto, ovviamente, in un contesto in cui da parte dei presunti trafficanti, ripresi con pesanti mazzette di denaro contante in mano, partono minacce, violenze verbali e non solo all'indirizzo di chi chiede il ripristino della legalità. "Meglio restarne fuori - spiega con amarezza un addetto alla sicurezza della stazione di Lampugnano -, so di colleghi che si sono sentiti dire 'so dove abiti, ti vengo a cercare' e che si sono ritrovati con l'auto con i vetri rotti". Così vanno le cose a Milano, anno del Signore 2022.