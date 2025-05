Milano, i punti oscuri sul killer De Maria: la ciocca di capelli e il telefonino

Qui si vedono i due camminare sotto la pioggia sul vialetto che si perde nel Parco Nord. Poi però, dopo le 17, le telecamere di sorveglianza della metropolitana riprendono il solo De Maria che scende le scale della fermata Bignami. L'uomo ha con sè la borsetta della donna a tracolla. In quel momento il 35enne telefona alla madre e alla cognata, moglie del fratello: "Vi chiedo perdono, ho fatto una caz***". Chiamate effettuate con il telefonino di Chamila, poi abbandonato in un cestino e rinvenuto da un addetto Atm.

Da lì De Maria inizia a girovagare per la città fino a quando non ricompare alle 6.15 di sabato in via Napo Torriani, fuori dall’hotel "Berna" dove cerca di uccidere il collega Hani Fouad Abdelghaffar Nasra "colpevole" di aver detto alla vittima di interrompere la relazione con De Maria. Una fuga che termina domenica alle 13.42, quando si getta dalla terrazza del Duomo. In tasca non ha documenti, ma tiene una bustina con una ciocca di capelli, quasi certamente di Chamila.