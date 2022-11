Milano brucia, due incendi in una scuola: caos e sospetti, chi c'è dietro

24 novembre 2022 a

Due incendi all'istituto Galileo Galilei in via Paravia 31, a Milano. Le fiamme hanno avvolto il piano sotterraneo e il terzo piano. Subito evacuati gli studenti e gli insegnanti. Intanto sul posto sono arrivati quattro mezzi del vigili del fuoco. Al momento, stando alla versione dei soccorritori del 118, solo una studentessa di 18 anni sarebbe in codice "giallo": si sarebbe procurata una distorsione mentre stava scappando. Gli altri ragazzi, invece, sarebbero in salvo e starebbero tutti bene. Nessun ferito o intossicato.

Secondo quanto riferito dalla questura e riportato da Milano Today, si tratterebbe di un atto doloso. Il rogo si sarebbe scatenato poco prima delle 10.30, ha interessato il terzo piano dell'edificio (che in totale si compone di 5 piani) e quello interrato. Secondo quanto appreso da Milano Today, le fiamme avrebbero danneggiato alcuni quadri elettrici presenti nei corridoi.

La scuola, nel frattempo, è stata chiusa in attesa di essere liberata dal fumo. Durante gli accertamenti, inoltre, sempre secondo quanto riferito dalla questura, è emerso che alcuni manicotti di plastica accanto ai quadri elettrici erano stati incendiati. Ecco perché si pensa a un atto doloso. Adesso sul caso sono in corso indagini da parte della polizia.