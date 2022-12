Livigno, la camera d'hotel più romantica d'Italia: ecco quanto costa

Paola Pellai 25 dicembre 2022 a

L'idea non poteva che nascere a Livigno, in Valtellina, definita Piccolo Tibet per i suoi freddi glaciali. Ubicato a 1.820 metri d'altezza, in questo paradiso degli sport invernali il termometro può scendere fino a -28 gradi. E già questa notizia mette i brividi, ma provate a pensare che c'è chi prenota con largo anticipo (il rischio del sold out è più che un'eventualità) per trascorrere una notte romantica in uno chalet completamente fatto di neve, con l'interno costruito alla maniera degli igloo. Un originale chalet fuori e igloo dentro. Solo e soltanto uno, realizzato accanto all'Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort (www.lacsalin.com) a cui gli ospiti dell'insolito alloggio si appoggiano per usufruire di tutti i servizi di un 4 stelle superior.

L'hanno battezzata "Snow Dream Esperience", parte ora e chiuderà il 19 marzo 2023 quando conservare la neve in maniera ottimale e sicura potrebbe iniziare ad essere un problema. Lo chalet igloo è stato disegnato e progettato dall'artista livignasca Vania Cusini che, proprio come insegnano gli eschimesi, ha dovuto tenere conto nell'architettura del suo progetto delle leggi di stabilità: il diametro interno è di 5 metri, l'altezza dell'igloo è di 4 metri mentre esternamente i muri della baita misurano 9 metri per ogni lato che, tra l'altro, sono essere scolpiti artisticamente con il tema del vino. Si è iniziato a costruirlo con le prime nevicate perché non è un giocattolo, ma un'opera che richiede tempo e il lavoro ininterrotto con motosega ed attrezzi di ferro costruiti ad hoc di 4 artisti ed uno spalatore per circa una settimana. Impressionante la quantità di neve utilizzata: circa 450 metri cubi che, per intenderci, corrispondono a 30 camion di materiale.

La neve viene fresata all'interno del cubo per fare in modo che i cristalli di neve si leghino bene tra di loro, senza creare vuoti: questo garantisce più resistenza nel tempo ma occorre molta più forza ed energia per lavorarla e scolpirla, vista la grande compattezza. Al suo interno l'arredamento è essenziale e completamente realizzato con la neve: i comodini, il letto, la sedia... C'è l'elettricità con una luce molto tenue ma importante per caricare i cellulari di cui non se ne può più fare a meno. La temperatura è costante intorno allo 0, ma ci assicurano che il freddo lo si può vincere se ben attrezzati: così ecco la dotazione di sacchi a pelo termici come quelli utilizzati dagli alpinisti sull'Himalaya e pesanti coperte di lana di alpaca. Per chi l'ha provato, e per chi si mette in coda per sperimentarlo una volta di più, questo chalet igloo è il massimo del romanticismo e non a caso è richiesto soprattutto da giovani coppie che, tra l'altro, possono approfittare di una buonanotte e un buongiorno bollenti: tisana alle erbe alpine di Livigno prima di addormentarsi e al risveglio una tazza di caffè fumante.

La notte glaciale viene venduta in un pacchetto che comprende la colazione in hotel, una cena a lume di candela nella tradizionale stube, accesso alla Spa con 50 minuti di uso esclusivo di vasca idromassaggio, sauna, bagno di vapore e un massaggio rigenerante. Nel pacchetto Snow Dream Experience è compresa a scelta anche un'escursione con alpaca nella vallata innevata, un trekking con le ciaspole o un personal shopper per fare shopping nelle boutique Lungolivigno. A questo punto in molti si chiederanno quanto costi regalarsi una così originale fuga romantica dalla città: il pacchetto Snow Dream Esperience parte dai 650 euro a coppia per notte dalla domenica al venerdì per giungere agli 850 euro del sabato fino ai 1.100 di Capodanno. Del resto si sa... per amore si fa tutto.