Milano, travolta e uccisa da una betoniera: altra vittima, la 4° quest'anno

22 giugno 2023 a

a

a

Non ce l'ha fatta la 60enne che nella mattina di giovedì 22 giugno è stata investita a Milano. La donna, a bordo della sua bicicletta, è stata trasportata in ospedale dove è deceduta dopo essere stata travolta da una betoniera. A comunicarlo la Polizia locale che sta ricostruendo l'accaduto. Dai primi rilievi la donna e il mezzo pesante procedevano nella stessa direzione quando la betoniera ha svoltato in piazza Durante senza accertarsi della presenza della donna, in bici o forse con la bici condotta a mano. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 poco distante da piazzale Loreto.

Arrestata durante i funerali di Berlusconi: la follia in piazza Duomo davanti alla polizia

I tentativi di rianimazione da parte del 118 sono stati inutili: la donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico ma le sue condizioni si sono rivelate sin da subito gravissime. Non è la prima volta che un mezzo pesante travolge un ciclista. Il 20 aprile scorso Cristina Scozia ha perso la vita lungo il corso di Porta Vittoria. Anche lei si trovava sulla sua bicicletta e stava percorrendo la pista ciclabile quando la betoniera ha svoltato a destra senza accorgersi della bicicletta nell’angolo cieco, travolgendola.

Ultima Generazione, così gli eco-idioti arruolano altri idioti: un caso a Milano

"In città solo camion con telecamere per gli angoli ciechi", ha commentato l'ennesima tragedia Beppe Sala. Il sindaco del capoluogo lombardo punta alla linea "dura". Ossia che i mezzi pesanti in centro a Milano vengano limitati e regolamentati, "perché non succeda più che una betoniera possa travolgere una ciclista uccidendola".