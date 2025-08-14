Calabria, l'audio che svela i "giochi sporchi" di Pd e M5s: sinistra a pezzi

Centrosinistra in frantumi in Calabria dopo la diffusione di un audio del segretario regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Fernando Pignataro. In un messaggio vocale di 11 minuti mandato nel gruppo Whatsapp dei dirigenti di Sinistra italiana, ha svelato diversi retroscena relativi alla coalizione, sbugiardandone la compattezza, in realtà inesistente. L'audio sarebbe dovuto rimanere riservato e invece in poco tempo è passato da una chat all'altra, fino a quella della segretaria del Pd Elly Schlein, che non avrebbe reagito benissimo al contenuto di quel messaggio.

Quanto accaduto non favorisce affatto il centrosinistra, soprattutto in vista delle regionali in programma il prossimo ottobre. La coalizione è ancora alla ricerca del suo candidato alla presidenza. Nell'audio in questione, rilanciato dal sito Open, il segretario regionale di Avs avrebbe parlato di veti, controveti e di dissidi interni ai partiti nonché di “giochi sporchi” del leader del M5s Giuseppe Conte e del Pd. L'intenzione di Pignataro era informare i suoi sull'esito dell'incontro di lunedì scorso a Lamezia Terme, ma nel farlo sarebbe scivolato in rivelazioni scomode. Parlando della possibile candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del M5s, Pignataro avrebbe detto che l’appoggio del Pd sarebbe solo un espediente per "porre un freno a un’eventuale candidatura di Avs", rivendicata nei giorni scorsi anche da Angelo Bonelli in un'intervista al Corriere della Sera.