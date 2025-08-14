Sinner, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati: il colpo della vittoria

Il primo set è stato dominato da Sinner, che ha chiuso con un netto 6-0 in soli 27 minuti. Nel secondo set, invece, l'azzurro ha subito il break in apertura (commettendo anche un doppio fallo e toccandosi immediatamente il piede sinistro). Non è mancata però la reazione di Jannik, che ha vinto sei giochi consecutivi e chiuso il match. Sinner ottiene così la 25esima vittoria consecutiva su cemento.

"È stata una partita ottima da parte mia, oggi ho servito bene ma soprattutto ho risposto bene, ho fatto tante cose in modo positivo. Sono riuscito ad alzare il livello, era quello che volevo. Sono contento di essere nella posizione dove sono, ora vediamo come va in semifinale - ha commentato Sinner dopo il match -. Ogni match è diverso, non giochi sempre con lo stesso giocatore. Penso di aver risposto molto bene, ho servito bene ma la chiave è stata la risposta. Ho cambiato qualcosina, comunque alla fine è molto difficile giocare contro di lui. Serve bene, si muove bene, fisicamente è in grande forma. Ci siamo preparati nel modo migliore, credo di aver giocato un ottimo tennis. In generale il primo turno devi abituarti alle condizioni, al campo, dopo un paio di match ho capito dove dovevo lavorare e le cose sono andate bene giorno dopo giorno. Sono molto contento di questo, ogni giorno però è diverso, il giorno di riposo per me sarà utile per recuperare" in vista della semifinale.