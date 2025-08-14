Reazione a Catena, "da ricorso": si scatena il caos

Ancora una volta a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, si sono confermati campioni i Passatempi, il team formato da Andrea, Bruno e Leonardo. Dopo aver trionfato all'Intesa vincente, i tre sono arrivati all'ultima catena e infine all'ultima parola con 16.125 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Pelo, il secondo iniziava con Ma e terminava con O, ignoto il terzo elemento, che i campioni hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 8.063 euro. Era la parola Neve. A quel punto i Passatempi hanno provato a puntare tutto su Manto. Purtroppo, però, la risposta corretta era un'altra, cioè Mantello.

La soluzione di questa sera, giovedì 14 agosto, ha fatto indignare i telespettatori che hanno seguito la puntata commentandola sui social. "Penso dovrebbero espressamente evitare di scegliere collegamenti con più soluzioni possibili #reazioneacatena", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Per evitare dubbi e sospetti, la parola finale dovrebbe essere in busta sigillata". E ancora: "Questa sera sarebbe da ricorso, perché mantello non esiste, ma soltanto manto, per quanto io sappia (riferito a neve) #reazioneacatena".



