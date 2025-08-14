Fabio Concato, l'annuncio: "Stop ai concerti, ho un tumore"

"Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore": Fabio Concato lo ha comunicato ai suoi fan tramite un messaggio postato sui suoi canali social. "Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo - ha aggiunto -. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio".

Il cantante, dunque, è stato costretto a interrompere i concerti del suo tour estivo per l'Italia. Il suo staff aveva già annunciato, a metà luglio, la cancellazione di tutti i concerti di luglio e agosto per "motivi di salute e accertamenti medici". Le date annullate includevano eventi a Bisceglie, La Spezia, Montenero Sabino, Porto Recanati, Pollina e Marradi.