Consegnata la Croce d'Argento alla bandiera della Santa Barbara

Fabio Rubini 13 ottobre 2023

La caserma “Santa Barbara” di Milano è stata teatro del conferimento della Croce d’Argento al merito dell’Esercito alla bandiera di guerra del primo reggimento Trasmissioni. L’importante riconoscimento è stato assegnato in particolare per l’impegno che il reggimento ha dimostrato durante gli anni difficili della pandemia, quando i militari hanno contribuito alla realizzazione della struttura presso l’Ospedale Militare di Baggio, nonché alla realizzazione e al sostegno logistico del Drive Through nell’ex parcheggio dell’Expo 2015 di Parco Trenno. Senza dimenticare le numerose missioni all’estero, gli interventi durante le calamità che hanno colpito il Paese e la partecipazione all’operazione “Strade Sicure”.

Particolarmente toccante la motivazione del conferimento, che ha sottolineato “l’importante e delicato compito di sostenere le unità già operanti sul territorio nonché il Servizio Sanitario Nazionale, assicurando la realizzazione di strutture necessarie alla gestione dell’emergenza e garantendo in particolar modo alla città di Milano il necessario supporto in un momento così difficile, riscuotendo infine unanime riconoscenza tra la popolazione civile e le Istituzioni locali”.

Presenti alla cerimonia il comandante del Nato Rapid Deployable Corp, generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario, il prefetto di Milano Renato Saccone, il questore di Milano Giuseppe Petronzi, l’assessore alla sicurezza e protezione civile di Regione Lombardia, Romano La Russa, quello del Comune di Milano, Marco Granelli e del comandante della Polizia Marco Ciacci.

Al termine della cerimonia l’assessore Romano La Russa ha spiegato che "In un momento particolarmente difficile -come è stato quello del Covid, i militari hanno dimostrato, come sempre, il loro altruismo, lo spirito di abnegazione e la grande e generosa vicinanza alla popolazione. L'Esercito, anche in quell'occasione, ha messo in pratica i nobili valori rappresentati dalla nostra bandiera".