Milano, Daniele Capezzone: un giorno in Questura tra delinquenti seriali e profughi

Un giorno in questura: ecco una nuova tappa del viaggio di Daniele Capezzone nella Milano sotto assedio. Una città in cui troppi delinquenti restano liberi. Ma non solo: a paralizzare la Polizia anche una valanga di profughi. La percezione della sicurezza, spiega il direttore editoriale di Libero, si fonda su cifre-horror: sono cittadini stranieri i responsabili del 73% delle rapine in strada e del 95% dei furti con destrezza.

