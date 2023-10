Elenoire Casalegno aggredita a Milano in pieno giorno: la storia che affonda il Pd

22 ottobre 2023 a

Milano Far West: Elenoire Casalegno, popolare conduttrice e opinionista televisiva, racconta sui social la sua disavventura alla luce del giorno nella (presunta) capitale morale d'Italia, la "locomotiva" e città cartolina (sulla carta) dell'autosedicente buon governo di Pd e centrosinistra.

La denuncia della Casalegno, "inseguita e assalita da uno squilibrato", si aggiunge a quella di altre celebrità residenti a Milano che nelle ultime settimane hanno sottolineato il crescente senso di insicurezza e illegalità diffusa che si respira nella metropoli.

"Questa mattina alle 11 in corso di Porta Nuova, in centro a Milano, nel cuore della città, a Brera, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato - scrive la Casalegno, 47 anni e una figlia avuta dall'ex compagno Dj Ringo -. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e mi sono fatta venire a prendere".

Nel suo racconto, con un post su Facebook, non a caso la Casalegno ha taggato anche il sindaco Beppe Sala: "Capisco che le necessità di una città siano molteplici ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c'è da aver paura. Si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano - conclude - si ha paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così: la priorità è la sicurezza".