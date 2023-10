Pierfrancesco Majorino? Toh, chi è stato assunto per le Olimpiadi

Fabìo Rubini 26 ottobre 2023 a

Nuova assunzione illustre per la Fondazione Milano-Cortina 2026. Si tratta di Cosimo Palazzo, esponente del partito democratico milanese, noto per essere molto vicino al consigliere regionale dem Pierfrancesco Majorino.

Fatto questo che avrebbe creato più di un malumore nel centrodestra lombardo. Secondo quanto riportato dal sito affaritaliani.it, Palazzo andrebbe a ricoprire all’interno della fondazione che gestirà le Olimpiadi Invernali del 2026 il ruolo di “Head of Human Rights” - cioè responsabile dei diritti umani -. Un incarico in linea con il suo curriculum. Dopo essere stato presidente di un circolo del Pd, Palazzo entra in Comune a Milano nel 2016 in qualità di capo dello staff di Pierfrancesco Majorino, allora assessore alle Politiche sociali. L’anno dopo, nel 2017, sale di grado e viene nominato direttore dell’area Diritti e Inclusione del Comune di Milano. Ruolo che ricopre fino al 2021, quando lascia palazzo Marino per abbracciare la Fondazione Feltrinelli, di cui diventa segretario generale. Incarico che ricopre fino al giugno di quest’anno quando- scrive ancora Affaritaliani - una serie di contrasti con il direttore generale Massimiliano Tarantino, lo consigliano alle dimissioni.

Ora questo nuovo importante incarico. E se, come detto, nel centrodestra questa nomina ha creato qualche malumore, non si registrano lagnanze da parte di Pierfrancesco Majorino, sempre pronto a polemizzare per assunzioni e incarichi di ogni tipo quando a ricoprirli è qualche esponente di centrodestra. Questa volta invece niente. Neanche un fiato. Restando in tema di Olimpiadi ieri si è tenuta una riunione della Fondazione piuttosto animata. Tema del dibattito la pista di bob. Solo pochi giorni fa il ministro Abodi aveva ventilato la possibilità che le gare si sarebbero svolte in Piemonte. Ieri il governatore Veneto Zaia è tornato a puntare i piedi perché venga realizzata la pista a Cortina.