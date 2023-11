Milano, tragico incidente dopo la festa di Halloween: due ragazzi morti, diversi feriti

01 novembre 2023 a

Due giovani sono morti e diversi sono rimasti feriti in un tragico incidente avvenuto questa mattina primo novembre a Milano, verso le 5.20, in viale Forlanini, nella direzione dell'aeroporto di Linate, che ha coinvolto tre automobili. Secondo le prime ricostruzioni, una macchina a velocità sostenuta avrebbe travolto due vetture che la precedevano coinvolte in un tamponamento. A quanto pare due persone sarebbero scese dall'auto dopo il primo incidente.

Incidente a Milano all'alba lungo viale Forlanini. Scontro tra più auto. Una decina le persone coinvolte, almeno un morto. In corso la ricostruzione della dinamica da parte degli uomini della polizia locale pic.twitter.com/sxgsAxugxS — Local Team (@localteamit) November 1, 2023

Da quanto si apprende le due persone decedute sono il guidatore e il passeggero di una delle auto, che avevano 24 e 26 anni. Uno è morto sul posto e l’altro all'ospedale San Raffaele dove era stato trasportato d'urgenza. Al momento non si sa chi fosse alla guida. Ma pare che fossero appunto il conducente e il passeggero della terza macchina, che si sarebbe schiantata sulle altre due coinvolte.

Sembra, secondo le prime informazioni, che i giovani deceduti stessero rientrando da una festa per la notte di Halloween. L'incidente è avvenuto circa all’altezza di via Taverna/svincolo direzione Linate. In corso ci sono i rilievi della polizia locale.