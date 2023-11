Milano, si salva dallo stupro con un gesto: orrore in piazza della Scala

22 novembre 2023 a

Altro orrore a Milano, dove una 19enne è stata aggredita sessualmente. È accaduto in piazza della Scala. Qui un giovane senza documenti che aveva conosciuto a tarda sera in centro ha tentato di portarla con sé in un appartamento. La giovane però è riuscita a fare il gesto antiviolenza delle 4 dita nel pugno a una cameriera che ha subito capito e chiamato la Polizia. L'aggressione è iniziata intorno all'1.30 sulle panchine della piazza, dove la 19enne, terrorizzata, non è riuscita a opporsi al 23enne di origine nordafricana. Quest'ultimo avrebbe iniziato ad abbracciarla e toccarla su tutto il corpo.

Ma la ragazza impaurita avrebbe deciso di seguirlo verso un suo domicilio quando è passata davanti a un McDonald in via Torino, che stava chiudendo. All'interno del fast food ha chiesto di andare in bagno. È stato in quel frangente che ha incrociato la cameriera chiedendole aiuto. Una volta uscita, però, la 19enne ha ripreso la strada con il giovane ma gli agenti, già sulle loro tracce, li hanno seguiti.

All'altezza delle Colonne di San Lorenzo una Volante li ha bloccati e la ragazza si è confidata confermando la situazione. Il giovane è stato così portato in questura e l'autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento nel carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida. "Stai con me. Non te ne devi andare. Devi venire a casa mia", sarebbero le frasi insistenti pronunciate dal 23enne e per cui il pm Cristian Barilli chiederà nelle prossime ore la convalida dell'arresto al gip.