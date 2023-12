Milano, raid in casa di mister Mitsubishi: colpo milionario, le cifre

04 dicembre 2023 a

Colpo dei ladri nel lussuoso alloggio milanese di Eiko Koga, 56 anni, presidente e ceo di Mitsubishi Italia. I topi d'appartamento sono riusciti ad entrare nella casa del manager e della moglie nel Quadrilatero della moda, in pieno centro, tra le 17 e le 18,30 di domenica 3 dicembre e a svaligiarla letteralmente mentre i proprietari erano fuori. I banditi hanno lasciato l'alloggio completamente a soqquadro e hanno fatto sparire gioielli e abiti griffati per un valore complessivo di oltre 250mila euro.

È stato lo stesso Eiko Koga con la moglie a denunciare il furto alle volanti.

Nel blitz i ladri, si legge sul sito del Corriere, "si sono concentrati su alcuni abiti di lusso, sui portafogli (con anche alcuni documenti e carte di credito delle vittime) e in particolare su una piccola cassaforte custodita in uno sgabuzzino, che i ladri hanno preferito 'strappare' dalla parete a cui era fissata ma senza essere incassata al muro. All’interno della cassaforte – protetta da apertura biometrica con impronta digitale - erano conservati anelli, collane e orecchini preziosi griffati Cartier, Bulgari, Chaumet".

L'appartamento della coppia ha un sistema di videosorveglianza ma pare che ieri, per problemi tecnici non meglio specificati, non funzionasse. In particolare non era stato attivato l'impianto di allarme.

Sul posto sono intervenuti pure gli specialisti della Scientifica per fare tutti i rilievi del caso e per controllare le telecamere presenti nella via dell'abitazione e recuperare così delle immagini che possano essere utili a identificare i ladri.