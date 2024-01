Milano, ventenne drogata e stuprata: chi trova nel suo letto, un Capodanno da incubo

01 gennaio 2024 a

Quello che doveva essere un giorno spensierato in compagnia di un'amica in occasione del Capodanno si è trasformato in un incubo per una ragazza di 20 anni a Milano. La giovane si trovava nel capoluogo lombardo per festeggiare la notte di San Silvestro insieme a un'amica. Nelle scorse ore ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale: sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia di Milano Porta Magenta, intervenuti ieri mattina in un residence.

Stando al racconto della ragazza, lei avrebbe trascorso la serata del 30 dicembre in un locale in zona Navigli. Lì avrebbe conosciuto un uomo. Poi l'ultima cosa che ricorda è di essersi svegliata la mattina successiva nella camera da lei affittata, ma non da sola, in compagnia dell'uomo conosciuto la sera prima. Quest'ultimo - ha raccontato la 20enne - si sarebbe allontanato subito, dicendole solo di aver avuto un rapporto sessuale con lei. Senza nessun'altra spiegazione.

La presunta vittima ha riferito di non ricordare nulla di quanto successo nella notte. Inoltre, sospetta di aver ingerito inconsapevolmente sostanze stupefacenti. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri, il presunto responsabile identificato dai carabinieri sarebbe un 35enne ecuadoriano. Nei confronti di quest'ultimo, però, non è stata presa ancora nessuna iniziativa in attesa degli esiti degli accertamenti sanitari eseguiti dalla clinica Mangiagalli.