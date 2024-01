Capodanno a Milano, la pistola puntata contro la polizia: video choc

02 gennaio 2024 a

"Non venite a San Siro perché è Baghdad, la polizia non fa un ca**o": a dirlo il rapper milanese Keta, all'anagrafe Aziz Kheimiri, in una diretta su Instagram. Il 23enne, che ha origini italo-tunisine, ha girato il video la notte di Capodanno, riprendendo una massa di oggetti accatastati e avvolti dalle fiamme per strada. L'ultimo dell'anno è stato pieno di tensione a Milano, soprattutto in zona San Siro: in via Zamagna e in piazza Selinunte, in particolare, gli agenti del reparto mobile della polizia sono intervenuti dopo che alcuni giovani hanno accatastato diversi oggetti per darli alle fiamme. Sarebbe stato danneggiato, inoltre, anche il vetro di una delle auto della polizia intervenute sul posto.

Tornando a Keta, a un certo punto del video il rapper riprende gli agenti della polizia antisommossa dicendo: "Stanno arrivando". E poi: "Ma va ragazzi, l'antisommossa... Ma come? Frega un ca**o. Spariamo contro l'antisommossa". Sempre nel corso della diretta, poi, si vede che tira fuori una pistola, non si sa se vera o giocattolo o a salve, e la punta contro la polizia urlando: "Mer*e". E ancora: "Bast***i infami". Poi corre via ridendo. A un ragazzo che lo ferma, invece, dice: "C'è la polizia antisommossa che ha fatto 4 metri ed è tornata indietro, non è cosa".