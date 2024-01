Alex Baiocco, "sono pentito": chi è il ragazzo che ha teso il cavo d'acciaio per strada

05 gennaio 2024 a

a

a

"Sono pentito, ho capito di aver fatto una cosa molto grave": lo avrebbe detto Alex Baiocco, il 24enne che giovedì notte ha teso un cavo di acciaio in mezzo a viale Toscana a Milano. Con lui altri due ragazzi. Queste sarebbero state le sue prime parole durante l'interrogatorio avvenuto questa mattina davanti al gip, come riporta il Corriere della Sera. Il giudice si sarebbe riservato di decidere sia sulla convalida dell'arresto sia sull'eventuale misura cautelare a cui sarà sottoposto il ragazzo. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di strage, attentato alla sicurezza dei trasporti, blocco stradale e ricettazione.

Durante l'interrogatorio, il 24enne avrebbe spiegato anche i motivi del gesto. Poi avrebbe rivelato l'identità dei suoi complici, dicendo di averli conosciuti sui social. Al momento i carabinieri starebbero lavorando proprio per individuarli. Baiocco, scrive il Corsera, è un grande appassionato di musica. Il suo strumento è la tastiera. La notte in cui, insieme ad altri due ragazzi, ha teso il cavo d'acciaio in una delle strade più trafficate di Milano, un testimone lo ha visto e ha lanciato l'allarme, chiamando subito i carabinieri. Bloccato dai militari mentre tornava a casa, il giovane ha quindi ammesso le sue responsabilità dicendo di aver fatto una "ca***ta perché mi annoiavo". Intanto i social del giovane stanno iniziando a riempirsi di insulti. Qualcuno ha commentato i suoi post con accuse come "Assassino".