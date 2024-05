Statale, Lotta Comunista contro i pro-Gaza: botte, calci e insulti. Il video del pestaggio

21 maggio 2024 a

Kompagni che picchiano altri kompagni. Sono scene surreali quelle che da giorni si susseguono all'Università Statale di Milano. Un gruppo di attivisti pro Palestina ha occupato da oltre una settimana l'atrio d'ingresso dell'università posizionando delle tende. Muri imbrattati, scritte offensive e studenti intimiditi sono parte del bollettino di guerra della protesta messa in piedi da alcuni esponenti di collettivi e centri sociali.

Stando a quanto riferito dal collettivo politico chronocol, un gruppo di persone dell'organizzazione Lotta Continua ha fatto irruzione nell'ateneo e ha preso di mira i pro-Pal. "Non è la prima volta che si verificano provocazioni di questo tipo: è infatti il secondo attacco squadrista che l’accampamento ha ricevuto nel giro di una settimana. L’accampamento è riuscito a respingere le provocazioni e l’attacco facendo cordone e allontanando la squadraccia" riferiscono gli occupanti.

A fare le spese di questo far west fra collettivi, comunisti e chi più ne ha più ne metta, sono gli studenti che sono costretti ad assistere a questo spettacolo indecoroso, rischiando anche di ritrovarsi in situazioni di pericolo. Alcuni ragazzi, aderenti ad altri gruppi studenteschi, sono stati minacciati con scritte diffamatorie poiché colpevoli di aver chiesto di cessare questa protesta e far tornare alla normalità la situazione nell'ateneo milanese.