Jannik Sinner e l'amore per Laila: rumors, cosa sta succedendo

Un dominio assoluto. Jannik Sinner ha spazzato via Daniel Altmaier nel primo turno dell’Erste Bank Open di Vienna con un netto 6-0 6-2 in meno di un’ora, dando il via nel migliore dei modi alla sua campagna austriaca. Il numero due del mondo, apparso in pieno controllo dal primo all’ultimo punto, tornerà in campo giovedì per affrontare Flavio Cobolli in un derby tutto italiano valido per gli ottavi di finale.

Sereno e sorridente nel post-partita, Jannik ha parlato della sua prestazione e dell’atmosfera che lo circonda: "Nel primo set ha funzionato tutto benissimo, non ho sbagliato nulla. L’inizio qui a Vienna è stato positivo, vediamo cosa succederà nel prossimo turno". Poi, incalzato dal giornalista sul pubblico presente, ha risposto con la solita calma: "Mia mamma è nervosa, non so se è qui a guardare. Mio fratello non c’è, forse verrà a Torino. Mio padre è nel box. Siamo una famiglia normale. So quanti sacrifici hanno fatto e quanti ne continuano a fare. È bello avere chi ami al tuo fianco”.