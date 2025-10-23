Sondaggio Porta a Porta, FdI vola e il M5s crolla: tutte le cifre

Si registra, poi, una batosta per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece nelle ultime due settimane perde un punto percentuale pieno rispetto al sondaggio precedente e scende all’11,5%. Si tratta del calo più consistente tra tutti i partiti. A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini: gli azzurri restano stabili al 9%, mentre il Carroccio perde lo 0,5% e si attesta ora all’8%.

In fondo alla lista troviamo invece Alleanza verdi e sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che cresce dell'1% e sale al 6,5%; Azione di Carlo Calenda che resta al 3,5%, Italia Viva-Casa riformista di Matteo Renzi che si attesta al 2,5%, perdendo lo 0,5%; +Europa di Riccardo Magi che è stabile all’1%, e infine Noi Moderati di Maurizio Lupi all’1,5%. In termini di coalizioni, poi, è il centrodestra a confermarsi come l'unica vera maggioranza del Paese col 50% dei consensi. Il campo largo senza Azione, invece, resta indietro, fermo al 44,5%. Al 56% gli astenuti-indecisi, in calo del 2% rispetto all’ultima rilevazione.