Sondaggio Porta a Porta, FdI vola e il M5s crolla: tutte le cifre

di
giovedì 23 ottobre 2025
Sondaggio Porta a Porta, FdI vola e il M5s crolla: tutte le cifre

2' di lettura

Boom per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nell'ultimo sondaggio realizzato da Noto per Porta a Porta. Il partito della premier, in particolare, acquista mezzo punto percentuale in sole due settimane e passa dal 30 al 30,5%. FdI, insomma, si conferma primo partito senza alcun tipo di competitor in vista. Al secondo posto, ma comunque a grande distanza, c'è il Partito democratico di Elly Schlein, che si ferma al 23% pur guadagnando anch'esso mezzo punto. 

Si registra, poi, una batosta per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece nelle ultime due settimane perde un punto percentuale pieno rispetto al sondaggio precedente e scende all’11,5%. Si tratta del calo più consistente tra tutti i partiti. A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini: gli azzurri restano stabili al 9%, mentre il Carroccio perde lo 0,5% e si attesta ora all’8%.

In fondo alla lista troviamo invece Alleanza verdi e sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che cresce dell'1% e sale al 6,5%; Azione di Carlo Calenda che resta al 3,5%, Italia Viva-Casa riformista di Matteo Renzi che si attesta al 2,5%, perdendo lo 0,5%; +Europa di Riccardo Magi che è stabile all’1%, e infine Noi Moderati di Maurizio Lupi all’1,5%. In termini di coalizioni, poi, è il centrodestra a confermarsi come l'unica vera maggioranza del Paese col 50% dei consensi. Il campo largo senza Azione, invece, resta indietro, fermo al 44,5%. Al 56% gli astenuti-indecisi, in calo del 2% rispetto all’ultima rilevazione. 

