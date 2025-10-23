FdI irride Giuseppe Conte: "A Meloni regala questo libro"

Giuseppe Conte ha provato a prendersi la scena in Aula. Ma, come spesso gli capita, è incappato in una figura grottesca che in realtà si è poi rivelato un boomerang. Ieri, mercoledì 22 ottobre, Giuseppi si è lanciato nella sua solita retorica contro il governo. La materia questa volta riguardava le tasse, tema assai spinoso. Così l'avvocato del popolo ha omaggiato il presidente del Consiglio di un libretto autoprodotto. "Governo Meloni: 3 anni di tasse”, il titolo del manuale grillino. E il leader del M5s ha scritto di suo pugno una dedica al premier: "Gentile omaggio per la presidente Meloni, a cura del Movimento 5 Stelle".

Meloni si è prestata al gioco: "Me lo dia, me lo dia il libro". Pochi istanti prima aveva seguito con attenzione il discorso pronunciato alla Camera proprio da Giuseppe Conte, prendendola anche appunti come è suo costume. La leader di FdI ha poi scambiato qualche battuta assieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Rida, rida pure", ha detto Conte infastidito.