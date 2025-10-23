Matteo Salvini smaschera Landini: "Sciopero a sorpresa, ecco il danno economico"

Mario Sechi intervista Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è ospite dell'evento promosso da Libero Quotidiano dal titolo "Le rotte dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale". "È atteso a giorni l'ultimo passaggio alla Corte dei conti", esordisce il vicepremier e ministro dei Trasporti nel panel 'Il ponte e l’impatto sugli investimenti per l’Italia'. Se ci sarà l'ok dell'Alta magistratura contabile, aggiunge il vicepremier, "conto che entro l'anno ci saranno i cantieri aperti. Avevo detto entro l'estate ma giustamente le imprese hanno fatto più controlli per essere più scrupolosi. Dopo 160 anni di attesa non sono un problema quattro mesi in più o in meno".

Parlando della Manovra appena presentata, il leader della Lega ammette: "Un Piano casa serio ha bisogno di finanziamenti seri. Devo parlare con Giorgetti c'è qualcosa da fasare sulla legge di Bilancio, bisogna accompagnarla nel corso del consolidamento". E ancora: "Un Piano Casa serio ha bisogno di finanziamenti seri quindi patti chiari amicizia lunga. Io un Piano casa senza soldi non sono abbastanza bravo da farlo".