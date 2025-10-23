Paolo Bertolucci zittisce gli anti-Sinner: "Perché si gioca a tennis"

La rinuncia di Jannik Sinner alla fase finale della Coppa Davis ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. Ma per Paolo Bertolucci, ex tennista azzurro e oggi voce di Sky Sport, non c’è nulla di sorprendente. "Era già tutto scritto", spiega. "Mi sarei strameravigliato se avesse giocato. Il tennis è gli Slam, punto. Il resto è contorno”.

Per Bertolucci, la logica è semplice: "Sinner non è un calciatore. Non ha un contratto garantito, non è legato a una società. Se si fa male, perde soldi. È un libero professionista e deve pensare prima di tutto alla sua carriera”. Una visione lucida e pragmatica, che riflette il mondo del tennis moderno: "Oggi la Davis non ha più il valore di una volta — dice — Quando giocavo io era l’unico modo per rappresentare l’Italia. Adesso Federer non la gioca, Nadal la salta, Djokovic a volte sì e a volte no, e Alcaraz pure. È cambiato tutto”.