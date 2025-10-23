"Andata e ritorno", sul treno come set per raccontare storie di tutti i giorni

"Quante storie trasportano i treni" cantava Renato Zero in una delle tante canzoni che negli anni sono state ispirate da locomotive e vagoni. Stavolta però le Frecce (ma anche gli Intercity e i Regionali) hanno conquistato il grande schermo della Festa del Cinema di Roma grazie al bel docufilm Andata e ritorno, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato Italiane, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa. Il treno diventa così al tempo stesso set e metafora di vita, strumento di connessione per raggiungere un lavoro, un sogno, un’occasione di libertà o di futuro.

Andata e ritorno è un documentario corale che racconta, attraverso il montaggio alternato, il viaggio di sei passeggeri alle prese con le gioie e le difficoltà quotidiane. Storie di un’umanità pendolare dove il treno non rappresenta più solo un mezzo di trasporto, ma un’opportunità di incontro e scoperta, motore di realizzazione, rivincita e affermazione personale.