Nicole Micoli rapinata in pieno centro a Milano: come la hanno ridotta

"Non è possibile continuare in questo modo": l'influencer 26enne Nicole Micoli ha raccontato in un video su TikTok la disavventura vissuta a Milano. "Non è possibile continuare ad avere costantemente paura che, da un momento all'altro, qualcuno da dietro possa farti del male. In che mondo siamo finiti? Non possiamo più essere liberi", si è sfogata la giovane, che è stata aggredita e rapinata da un uomo in metropolitana. L'aggressore le ha anche lasciato dei lividi sul collo, come lei stessa ha mostrato sui social.

È successo giovedì 23 maggio a una fermata della metropolitana del centro di Milano, città che torna ancora una volta al centro delle polemiche per la questione sicurezza. Uno sconosciuto le si sarebbe avvicinato e poi le avrebbe strappato la collana dal collo, lasciandole un vistoso segno rosso. La 26enne ha poi raccontato tutto sui social. "La gente presente in stazione - ha raccontato - non ha detto nulla e non ha fatto niente. Tutti zitti. Questo tizio ha strappato la collana ed è andato via. Sono rimasta talmente scioccata che non ho reagito. Sta diventando sempre di più una giungla, non è possibile che ogni giorno debba succedere qualcosa. Non c'è la libertà di uscire, nemmeno di camminare per strada tranquillamente di pomeriggio".