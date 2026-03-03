Tram deragliato a Milano, il blackout della telecamera a bordo: cosa è successo davvero?

Cos'è successo davvero a bordo del tram deragliato a Milano la settimana scorsa? La procura sta indagando per scoprirlo. A creare un certo sospetto il fatto che la telecamera montata sul Tramlink 7707, mezzo di ultima generazione, abbia smesso di funzionare all'improvviso. Tutto diventa nero nel momento in cui il tram arriva alla fermata. Le immagini ripartono quando il mezzo si è già schiantato contro un palazzo, provocando due morti e più di 50 feriti. Un buco di alcuni secondi. Non si sa ancora se si sia trattato di una coincidenza oppure se sia stato un blackout causato da un calo di tensione. Se fosse vera quest'ultima ipotesi, non potrebbe escludersi un guasto del mezzo.

Nel decreto di sequestro notificato all’azienda di trasporti Atm, i pm parlano di "possibili errori umani" o di "eventuali malfunzionamenti tecnici". Il giorno del tragico incidente, inoltre, non sarebbe bastato nemmeno il sistema "uomo morto", il pulsante che l’autista deve premere ogni 2,5 secondi durante la marcia per dimostrare di essere vigile. Al momento, l'unico indagato è l’autista, 60 anni, con tanti anni di lavoro su rotaie alle spalle. Stando alla sua versione dei fatti, avrebbe avuto un malore mentre era alla guida: ha raccontato che mezz’ora prima dell’incidente si era fatto male all’alluce urtando contro la carrozzina di un passeggero e che negli istanti successivi il dolore sarebbe aumentato così tanto da farlo svenire. Le ipotesi di reato sono omicidio, lesioni colpose e disastro ferroviario "in concorso", che prevede una pena da cinque a quindici anni, come si legge su Repubblica.