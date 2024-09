Inter-Milan, arresti ultrà? Come si presenta in conferenza stampa il pm: esplode il caos

30 settembre 2024 a

Un caso clamoroso, quello che sta travolgendo Inter e Milan, le due squadre di Milano: un'inchiesta sulle curve che ha portato a 18 arresti, in manette tutti i vertici del mondo ultras meneghino, compreso Luca Lucci, capo della tifoseria rossonera, e Christian Rosiello, braccio destro di Fedez.

Pesantissime anche quanto emerso sull'Inter, con le pressioni esercitate dal capo ultrà per ottenere biglietti, pressioni direttamente su Simone Inzaghi, il quale assicurava che avrebbe sentito la dirigenza. Insomma, un quadro sconcertante. Per dirla con le parole del gip, "San Siro è stato sottratto alla legalità". Nell'inchiesta spuntano anche intercettazioni di Fedez, che avrebbe tentato di sfruttare le sue entrature nel mondo ultras rossonero affinché una sua bibita venisse venduta all'interno dello stadio.

Per inciso, rischiano anche i club: se non metteranno in atto misure sufficienti per ripristinare l'ordine e il controllo sulle tifoserie, le società potrebbero essere commissariate. Un potenziale terremoto per il calcio italiano.

Questo il contesto, in breve, della situazione della Milano del calcio. Ed in questo contesto è accaduto un qualcosa di cui si sta discutendo molto. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, dichiaratamente interista, si è presentato nella conferenza stampa che ha seguito il maxi-blitz contro il mondo ultrà meneghino con una cover dello smartphone proprio dell'Inter.

Una dimenticanza, ovvio, un dettaglio per il quale non può essere accusato di nulla, ci mancherebbe. Volendo potremmo definirla una negligenza. Ma quella cover, ovviamente, ha fatto scalpore, soprattutto sui social, dove impazza la polemica. "Senza parole... un minimo di serietà dovrebbe comunque averla, anche cercando di non mostrarsi così apparentemente tifosi... occupa un ruolo importante!". Questo uno dei moltissimi commenti al riguardo, la maggior parte dei quali riguarda "imparzialità" e "terzietà" del pm Viola. Già, cambiare quella cover per certo gli avrebbe risparmiato molte polemiche.