Ma il Conclave è davvero guidato dallo Spirito Santo?

L’elezione di un Papa è un evento che ha sempre incuriosito tutti, anche prima del film “Conclave”. L’opinione pubblica laica tende a vederlo come una vicenda di intrighi e segreti, ma non sa sottrarsi al fascino millenario dei riti della Chiesa. Oggi siamo alla vigilia di un vero Conclave e sui giornali imperversa il “toto Papa”. Ma c’è un aspetto che resta incompreso, pure da molti cattolici. La Chiesa cosa dice del Conclave? Quanta parte hanno le logiche politiche terrene e come entra in gioco Dio? (...) A chiarirlo, con la sua grande autorità, fu Joseph Ratzinger nel 1997, in un’intervista alla televisione bavarese. Gli fu chiesto - appunto - se fosse lo Spirito Santo il responsabile della scelta dei papi ed egli rispose testualmente: «Non direi così, nel senso che sia lo Spirito Santo a sceglierlo. Direi che lo Spirito Santo non prende esattamente il controllo della questione, ma piuttosto, da quel buon educatore che è, ci lascia molto spazio, molta libertà, senza pienamente abbandonarci. Così che il ruolo dello Spirito dovrebbe essere inteso in un senso molto più elastico, non che egli detti il candidato per il quale uno debba votare. Probabilmente l’unica sicurezza che egli offre è che la cosa non possa essere totalmente rovinata. Ci sono troppi esempi di Papi che evidentemente lo Spirito Santo non avrebbe scelto».

La risposta di Ratzinger sembra semplice, ma esprime concetti teologici profondi. Spiega che Dio rispetta sempre la nostra libertà, anche quella dei cardinali chiamati ad eleggere il Papa. L’uomo ai suoi occhi non è mai una marionetta di cui lui tira i fili. Ma è un figlio che sceglie liberamente. Questo significa che Dio è indifferente alle scelte del Conclave? Ovviamente no. Ci sono, ogni volta, nomi che sono nel cuore e nella mente di Dio e lo Spirito Santo illumina i cardinali che si pongono in ascolto della sua ispirazione. Però c’è pure chi persegue disegni suoi e logiche mondane. E può prevalere. Infatti la Chiesa chiede a tutti i cristiani di pregare perché gli elettori facciano la scelta giusta. Perché Dio vuole sempre “passare” attraverso gli uomini, attraverso il loro libero “sì” al disegno divino. Dunque ogni cardinale può accogliere l’ispirazione dello Spirito Santo o seguire altre logiche. Infatti possono essere eletti anche papi che non erano quelli giusti. Nella storia della Chiesa ne abbiamo avuti di tutti i tipi: ottimi, buoni, mediocri e pessimi. E, osservava Ratzinger, non si possono addebitare questi ultimi allo Spirito Santo. Quello che lo Spirito Santo garantisce- precisava ancora Ratzinger- è che, pure nel caso di Papi sbagliati, inadeguati o “indegni”, l’opera della salvezza «non possa essere totalmente rovinata»: infatti, anche nei periodi bui e tempestosi, il Capo della Chiesa resta Gesù Cristo e lui, alla fine, la guida al porto. Tuttavia non si può certo dire “un Papa vale l’altro”.