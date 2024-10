Milano, scippo "in diretta" a piazzale Lotto: così due banditi rapinano una ragazza

01 ottobre 2024 a

a

a

Un altro episodio di violenza a Milano. La sera di sabato 28 settembre, tra piazzale Lotto e via Gavirate, una squadra della polizia impegnata in un controllo ha notato qualcosa di sospetto. Una coppia di individui si è avvicinata con una scusa a una ragazzo. Poi ha tentato di rubarle la collanina. Lo scippo però, non è andato in porto. A quel punto, i due delinquenti si sono guardati intorno in cerca di una nuova vittima. E non hanno avuto difficoltà a trovarla.

In seguito i due delinquenti, all'angolo tra Piazzale Lotto e via Diomede, dopo essersi scambiati il classico cenno d'intesa, si sono avvicinati a una ragazza alla fermata dell'autobus. E, mentre uno dei due la distraeva, il complice le ha strappato la collana d'oro. I due sono poi fuggiti in direzioni diverse. Gli agenti hanno rincorso e arrestato il giovane che aveva preso la collana: si tratta di un marocchino di 25 anni, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale. L'accusa è di furto con strappo in concorso.

Napoli, scippata e buttata a terra? La reazione della signora: come ferma il delinquente | Video-choc

Ma non avevano fatto i conti con gli agenti della polizia, che avevano seguito a distanza tutta la scena. Dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il 25enne in viale Elia. Il delinquente, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso della collana d'oro sottratta proprio alla donna. Il complice, invece, è scappato dopo essersi confuso con la folla.