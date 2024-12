Milano, taxista e cliente rapinati: "Dacci il portafoglio o ti ammazzo"

30 dicembre 2024 a

Ormai ciò che dovrebbe destare scalpore, è diventato la norma. Ennesima rapina a Milano. Questa volta è toccato a un povero taxista e alla sua cliente che si trovava a bordo del veicolo. Entrambi sono stati rapinati da due uomini a volto coperto in via Ceva, nel capoluogo lombardo, intorno alle due di notte. La scena è stata immortalata dalla telecamera di sicurezza in dotazione al taxi.

Stando alle ricostruzioni, la donna era appena stata accompagnata dall'autista a destinazione. I due, infatti, erano impegnati nella risoluzione di un problema con il pagamento col pos. A quel punto, i due rapinatori, con il casco in testa per nascondere la loro identità, sono entrati di prepotenza nel taxi.

Uno dei rapinatori ha aperto la portiera dalla parte del conducente e l'ha minacciato puntandogli un oggetto al collo, chiedendo i soldi. Nel frattempo, il complice ha spaccato il vetro posteriore, dove era seduta la cliente, e ha lottato con lei per strapparle la borsa. "Dacci il portafoglio o ti ammazzo", gli avrebbe intimato uno dei rapinatori. "Come caz** fa la gente a vivere in questo degrado non lo so, dicono al Sud siamo arretrati ma sta gente non si allarga più di tanto qui, il Nord Italia ormai è sotto scacco", il commento di un utente su X.