Abusi a Capodanno, il risveglio tardivo del Pd: ora pensano al "patto" per la sicurezza

Mentre il sindaco Giuseppe Sala insiste nel suo esercizio di mutismo selettivo sull’indagine aperta dalla procura di Milano per violenze sessuali durante i festeggiamenti del Capodanno in piazza Duomo, tocca ai cacicchi milanesi del Partito Democratico prendere parola e metterci la faccia. Per ora neanche si parla di esprimere solidarietà alla ragazza belga, Laura Barbier, che anche ieri a “4 di sera” ha ripetuto di essere stata assaltata in piazza insieme alle sue amiche da decine di uomini, ma almeno i Dem riconoscono «l’oggettiva gravità dei fatti» e, sorpresa, ammettono che un problema sicurezza in città effettivamente esiste. Pierfrancesco Majorino ieri ha lanciato una proposta: «Servirebbe un patto tra le istituzioni e le forze politiche per una piattaforma di lavoro comune». E si potrebbe iniziare lavorando anche con le forze di polizia, «di cui si dovrebbe ulteriormente incentivare la presenza su strada». (...)