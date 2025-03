Milano, "voglio un bambino": prova a rapirne due, arrestato. Ecco chi è l'uomo

03 marzo 2025 a

a

a

"Voglio un bambino": un uomo di 50 anni lo avrebbe urlato davanti a una scuola a Milano, poi avrebbe cercato di rapire due bambini. Prima una bimba di 10 anni e in seguito un altro studente dello stesso istituto, la primaria Cabrini di via della Forze Armate a Milano. Per fortuna, però, i genitori che hanno assistito alla scena sono riusciti a evitare il peggio. Il 50enne, italiano, è stato arrestato quindi con l'accusa di tentato sequestro di persona e sottrazione di persona incapace.

Era l'orario di ingresso a scuola, quando l'uomo ha provato a mettere in pratica il suo piano. A quell'ora, di solito, la zona è molto affollata per il via vai di persone che accompagnano i piccoli in classe, La prima bambina che il 50enne avrebbe provato a portare con sé si trovava fuori scuola insieme alla sua gemella e alla madre. Dopo di lei, sarebbe toccato ad altri minori.

"Biglietto di sola andata": nigeriano tenta di rapire un bimbo, gli estremi rimedi di Salvini | Guarda

Secondo le testimonianze, l'uomo avrebbe ripetuto: "Voglio un bambino". A quel punto gli adulti presenti, che hanno assistito alla scena, hanno cercato in tutti i modi di mettere in fuga l'uomo. Quest'ultimo, però, sarebbe addirittura riuscito a entrare nell'istituto nel tentativo di nascondersi. Per lui, in ogni caso, non è stata possibile alcuna via di fuga: dopo le segnalazioni dei genitori degli studenti, sul posto sono subito giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno immobilizzato e arrestato il 50enne. L'uomo, secondo quanto riferito, sarebbe già noto alle forze dell'ordine.