Francis Ford Coppola, ricoverato a Tor Vergata per problemi cardiaci

Ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma per problemi cardiaci il regista americano premio Oscar Francis Ford Coppola, 86 anni. Il padre di capolavori come Il Padrino e Apocalypse now, stando a quanto si apprende, sarebbe entrato in reparto nella mattinata di martedì 5 agosto. A metà luglio, invece, era stato ospite del Magna Grecia Festival, in Calabria, per presentare il suo ultimo film, Megalopolis.

Dietro il ricovero forse la necessità di controlli dopo aver riscontrato problemi cardiaci. Pare sia stato affetto da una pericolosa aritmia e per questo sarebbe stato programmato un intervento al cuore. Coppola è molto legato all'Italia, e in particolare alla Capitale, dove a ottobre 2024 ha ricevuto dal sindaco Roberto Gualtieri la massima onorificenza, la Lupa capitolina. Ma ha un rapporto stretto anche con la Basilicata. Suo nonno Agostino emigrò da Bernalda all'inizio del Novecento e Coppola il 1º maggio 1989 divenne cittadino onorario del centro lucano.