The Social Network 2, Jeremy Strong diventa "mister Facebook" al cinema

L’attesa per il secondo atto è alta. The Social Network 2 parlerà di cosa è successo dopo la nascita del rivoluzionario social che è stato Facebook, ossia il “lato oscuro” della Silicon Valley, un ambiente spietato basato su manipolazioni, identità rubate e scelte politiche finalizzate al potere dei social. Il primo film del 2010 fu il capolavoro diretto da David Fincher e sceneggiato da Aaron Sorkin. Aveva ottenuto tre premi Oscar. Adesso i giochi si riaprono. La trama di The Social Network 2 seguirà il giornalista Jeff Horowitz, che firmò l’inchiesta dei “The Facebook Files”.

Sono in fase avanzata le trattative per scritturare l’attrice vincitrice del Premo Oscar 2025 Mikey Madison (Anora), che dovrebbe interpretare Frances Haugen, ingegnere informatico che si rivolse alla Securities and Exchange Commission e al Wall Street Journal con le sue informazioni sconvolgenti. Il vincitore dei Golden Globes ed Emmy Awards, Jeremy Allen White (The Bear), dovrebbe interpretare l’ex giornalista del Wall Street Journal. E chi darà il volto all’inventore di Facebook e di Meta, Mark Zuckerberg? L’attore Jesse Eisenberg non ha accettato di riprende il ruolo che fu suo (e interpretato egregiamente) nel primo film.