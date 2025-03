Stefania Nobile intercettata: "Non dormo più. Davide? Due ore in galera e si ammazza"

04 marzo 2025 a

a

a

Stefania Nobile se lo aspettava. "È talmente a conoscenza degli 'affari sporchi' che avvengono all'interno del locale, compreso il fatto che alcuni vi consumano stupefacente, nonché del servizio di delivery svolto da Ariganello, da aver paura di essere oggetto di qualche indagine". La figlia di Wanda Marchi, in un'intercettazione ambientale del 10 maggio 2024, dopo aver litigato con l'ex compagno Davide Lacerenza aveva predetto il suo arresto. Questo è quanto emerge in un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare (domiciliari) firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Di Fazio nei confronti dell'imprenditrice, dell'ex compagno Davide Lacerenza e di un collaboratore Davide Ariganello, per i reati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga.

In un'intercettazione serale, riportata agli atti, la figlia di Wanda Marchi stava discutendo animatamente con Lacerenza in presenza anche di Ariganello. Al termine della lite, Nobile esprime le sue preoccupazioni rispetto all'ex compagno che addirittura pubblicizza sui social i suoi traffici. "Ma ti rendi conto, ma possiamo continuare così Davide? Tanto da un momento all'altro arrivano, io me lo aspetto, cioè io non dormo, dormo mezz'ora mi sveglio, perché arrivano lo so, ma anche Jack (sembrerebbe un poliziotto non identificato, ndr) me l'ha fatto capire", ha esclamato Stefania Nobile a Ariganello. "Io son già stata in galera, lui (Lacerenza, ndr) scherza ride, ma lui non c'è stato, lui dopo due ore in galera si ammazza eh!", ha poi aggiunto.

"Ecco l'età delle escort": Stefania Nobile e Lacerenza arrestato, dall'inchiesta rivelazioni clamorose

Nelle conversazioni intercettate "emerge il ruolo di dominus della Nobile nell'ambito della Ginto Eventi srl, che, forte degli ultimi guadagni ottenuti" per le attività illecite prende anche a noleggio una Lamborghini a suo uso esclusivo. In eDa unffetti, le foto di Stefania e di sua madre hanno fatto il giro dei social, suscitando lo sdegno di tante persone.