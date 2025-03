A4, inferno a Cormano: il bus delle scuole elementari tampona il tir, autista gravissimo

07 marzo 2025 a

Nella mattinata di venerdì 7 marzo si è verificato un incidente stradale sulla A4 in direzione Venezia. È accaduto all'altezza dell'uscita di Cormano (Milano), dove - intorno alle 10 - un bus con una scolaresca di una elementare di Ivrea ha tamponato un tir andando a finire sul guard-rail.

A bordo del bus 44 bambini e alcune insegnanti, tutti diretti nel bergamasco, Il conducente del pulmino, un autista di 43 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni al Niguarda.

Due insegnanti e due bambini di 8 anni sono stati invece ricoverati in codice giallo rispettivamente all'ospedale Bassini di Sesto San Giovanni (Milano) e al San Raffaele di Milano. La dinamica riferita parla di un tamponamento tra mezzi pesanti, coinvolti un pullman e tre camion, per in totale di 53 persone coinvolte: 50 persone a bordo del pullman (1 conducente + 5 insegnanti + 44 bambini) e tre conducenti camion.

Sul posto due mezzi del Comando di Milano dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a consegnare nelle mani dei sanitari i feriti. L'autostrada è rimasta bloccata per circa un'ora per permettere di fare i rilievi e capire l'esatta dinamica dello scontro tra il pullman e il tir.