Milano, "l'anno della sottomissione islamica": il video è un incubo

Grazie all'Intelligenza artificiale è possibile immaginare come sarebbe la nostra vita se venissimo trasportati in un mondo lontano, nel passato o nel futuro. Alcuni content creator, per esempio, hanno mostrato sui social come sarebbe la nostra routine se facessimo parte dell'impero romano, di quello egizio o dell'esercito napoleonico. Uno scenario suggestivo, soprattutto perché remoto e non riproponibile.

Ma se invece viaggiassimo in avanti nel tempo? Come sarebbe Milano nel 2050? SIlvia Sardone, eurodeputata della Lega, ha pubblicato un video su Instagram per mostrare la Madonnina tra una trentina d'anni. E il risultato è sconvolgente. Il Duomo diventa una moschea, via Montenapoleone una medina, la pinacoteca Brera un centro islamico. Insomma, la metropoli milanese assume i connotati di una tipica città islamica, come Marrakech o Bagdad.