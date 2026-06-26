Milan, dal Psg arriva Gonçalo Ramos: "Acquisto record", cifre mostruose

Il Milan, a sorpresa, piazza il primo colpo della sua campagna acquisti. E parte subito col botto. La squadra allenata dal nuovo tecnico Ruben Amorim si è assicurata le prestazioni di Gonçalo Ramos per una cifra superiore ai 55 milioni di euro. Si tratta a tutti gli effetti del giocatore più caro della storia dei rossoneri, davanti anche a Rafa Leao e Leonardo Bonucci. Il portoghese 2001 arriva dal Paris Saint Germain fresco vincitore della Champions League. E in questo momento si sta giocando il Mondiale in America assieme al suo Portogallo.

Nella giornata di ieri, giovedì 25 giugno, la trattativa fra Milan e Paris Saint Germain ha subito un'accelerata importante con Gerry Cardinale che ha presentato un'offerta ufficiale al presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi. Secondo il The Athletic, le cifre dell'operazione dovrebbero superare i 55 milioni di euro complessivi. Intanto è arrivato anche l'Her We Go del giornalista Fabrizio Romano: "Gonçalo Ramos sarà l'acquisto record per l'AC Milan, ben oltre i 50 milioni di € come riportato da James Horncastle La cifra può superare ampiamente i 60/70 milioni di € per il Paris Saint-Germain, inclusi i bonus. Le visite mediche sono già state organizzate e l'affare è al 100% concluso".