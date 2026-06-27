Meloni, Pd, M5s, Lega e FI: ecco l'ultimo sondaggio, amara sorpresa per Vannacci

La Lega, dopo qualche settimana di contrazione, recupera qualche punto decimale e raggiunge il 7% nell'orientamento al voto degli italiani, mentre si arresta la crescita di Futuro Nazionale, fotografato al 5,6%. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Human Index, l'esclusivo e innovativo indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor, società leader nell'analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, in collaborazione con EMG Different.

La pubblicazione del selfie che ritrae i leader del campo largo Bonelli, Fratoianni, Conte e Schlein, in cui è stata evidenziata l'assenza di Renzi, ha raccolto un orientamento negativo del 73%, il peggiore negli ultimi dieci giorni tra le principali discussioni relative alla politica sui social. È quanto emerge dall'ultimo rapporto realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell'analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, tramite Human, la propria piattaforma di social listening AI driven. A seguire Donald Trump ha raccolto il 68% di orientamento negativo per gli attacchi all'Italia e a Giorgia Meloni; la discussione sulla legge elettorale un orientamento negativo del 59%; Roberto Vannacci e Futuro Nazionale un orientamento negativo del 56%. L'unico tema tra i top five con un orientamento positivo (71%) riguarda l'accordo raggiunto tra Usa e Iran.